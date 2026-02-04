Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-1 της Νιούκαστλ και με συνολικό σκορ 5-1, προκρίθηκε στον τελικό του Carabao Cup, όπου περιμένει η Άρσεναλ.

Δίχως να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυσκολία, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-1 της Νιούκαστλ στο Etihad, έκανε το 2/2 στα ημιτελικά του Carabao Cup και έκλεισε θέση στον τελικό της 22ης Μαρτίου με την Άρσεναλ στο Γουέμπλεϊ.

Οι Cityzens μπήκαν στο ματς με διάθεση να τελειώνουν και στο έβδομο μόλις λεπτό πήραν το προβάδισμα, όταν ο Μαρμούς πάτησε περιοχή και επωφελήθηκε από την κόντρα σε αμυντικό για να ανοίξει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν μα είδαν τον Τράφορντ να έχει τις απαντήσεις στις προσπάθειες των Γουίλοκ (9'), Γκόρντον (21') και Τρίπιερ (29'), με τη συνέχεια να είναι εφιαλτική γι' αυτούς...

Στο 29', ο Τρίπιερ δεν έδιωξε καλά μετά το παράλληλο γύρισμα του Σεμένιο και έδωσε την ευκαιρία στον Μαρμούς να σκοράρει ξανά με εξ επαφής κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ήταν σειρά του Ράιντερς να βάλει το όνομά του στο όνομα των σκόρερ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή!

Το ματς είχε γίνει πλέον τυπική διαδικασία πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, με τον Ράιντερς να αγγίζει το 4-0 στο 56', όταν πλάσαρε λίγο άουτ μετά το στρώσιμο του Μαρμούς. Εντέλει, στο 62' οι Καρακάξες κατάφεραν να μειώσουν με τρομερή ατομική ενέργεια του Ελάνγκα και σουτ του Σουηδού από πλάγια θέση.

Ο ίδιος παίκτης είχε τεράστια χαμένη ευκαιρία για περαιτέρω... μάζεμα του σκορ στο 70', ενώ στο 82' και στο 86' ο Ράμσντεϊλ σταμάτησε εντυπωσιακά δύο σουτ του Χάαλαντ, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και τη Σίτι να προκρίνεται με συνολικό σκορ 5-1.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ - Νούνες, Κουσάνοφ, Άκε (46' Αλέιν), Αΐτ Νουρί - Ράιντερς, Νίκο (83' Λιούις), Ο' Ράιλι (71' Ρόδρι) - Φόντεν (71' Σερκί), Μαρμούς, Σεμένιο (71' Χάαλαντ)

Νιούκαστλ: Ράμσντεϊλ - Τιό, Μπότμαν, Μπερν - Τρίπιερ (76' Οσούλα), Ράμσεϊ, Τονάλι, Χολ (46' Μέρφι) - Γουίλοκ (46' Ελάνγκα), Βόλτεμαντε (46' Γουισά), Γκόρντον (44' Μπαρνς)