Η Άρσεναλ με... προίκα το 3-2 του πρώτου αγώνα κατάφερε να νικήσει ξανά την Τσέλσι (1-0) και να προκριθεί στον τελικό του League Cup.

H Άρσεναλ ένα βήμα από την επίτευξη του πρώτου φετινού στόχου, την κατάκτηση του League Cup. Οι Gunners ήταν κυνικοί, επικράτησαν με γκολ του Χάβερτς στο τέλος (1-0) και με δυο νίκες (3-2 το πρώτο ματς) κόντρα στην Τσέλσι σφράγισαν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Οι Λονδρέζοι στις 22 Μαρτίου θα αντιμετωπίσουν στο «Γουέμπλεϊ» τον νικητή του ζευγαριού Σίτι - Νιουκάστλ και θα επιδιώξουν την κατάκτηση της κούπας για πρώτη φορά από το 1993.

Οι Gunners ξεκίνησαν δυνατά και πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 34' με τον Μαρτινέλι, ο οποίος αφού πήρε την πάσα στο ύψος του πέναλτι, προσπάθησε να γυρίσει, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Οι Μπλε προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, κέρδισαν μέτρα και στο 43' απείλησαν για πρώτη φορά. Ο Φερνάντες πήρε την πάσα του Κουκουρέγια και επιχείρησε ένα δυνατό διαγώνιο σουτ, αλλά ο Κέπα με φοβερή επέμβαση κράτησε το μηδέν. Η Τσέλσι μπήκε πιο δυνατά και στο 46' ο Ντέλαπ έχασε καλή ευκαιρία να σκοράρει. Η πίεση συνεχίστηκε, αλλά ο Φερνάντες δεν μπόρεσε να σκοράρει όταν βρέθηκε σε θέση βολής. Οι Μπλε προσπάθησαν να γίνουν πιο απειλητικοί, αλλά δε βρήκαν ποτέ το γκολ της λύτρωσης. Αντίθετα, στο 90'+7' έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση, ο Χάβερτς σκόραρε και σφράγισε την πρόκριση.