Οι παίκτες της Τσέλσι δοκίμασαν ένα πρωτότυπο τέχνασμα προκειμένου να χαλάσουν τα επικίνδυνα κόρνερ της Άρσεναλ.

Ως γνωστόν, οι στημένες εκτελέσεις της Άρσεναλ τα τελευταία χρόνια είναι... κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες, με τον Λίαμ Ροσένιορ να επιχειρεί να μπερδέψει τους Κανονιέρηδες στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του League Cup.

Τι ακριβώς είδαμε από τους παίκτες της Τσέλσι; Όταν οι γηπεδούχοι έστησαν την μπάλα στο σημαιάκι του κόρνερ και ετοιμάστηκαν να βάλουν δύσκολα στους Μπλε, τρεις παίκτες των φιλοξενούμενων έκαναν σπριντ προς τη σέντρα! Κάτι που αιφνιδίασε τους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ, που έτρεξαν να τους καλύψουν, φοβούμενοι την αντεπίθεση.

«Αυτή είναι μια μικρή, πονηρή τακτική» παραδέχτηκε παρακολουθώντας και σχολιάζοντας την αναμέτρηση ο Γκάρι Νέβιλ, προσθέτοντας στη συνέχεια πως «φαίνεται πως δοκιμάζουν κάτι πολύ καινούργιο».