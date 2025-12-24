Ο Ισπανός πορτιέρε επέλεξε μια περίεργη τακτική στη «ρώσικη ρουλέτα», η οποία όμως εν τέλει τον δικαίωσε.

Μπορεί να μην αποτελεί την βασική επιλογή του Μικέλ Αρτέτα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια των Gunners, ωστόσο ο Κέπα είναι από τους τερματοφύλακες που ξεχωρίζουν στις εκτελέσεις πέναλτι.

Για την ακρίβεια, στις αποκρούσεις, με τον Ισπανό να το αποδεικνύει για ακόμη μια φορά, χαρίζοντας στην Άρσεναλ το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup, μετά από μια σπουδαία μάχη με την Κρίσταλ Πάλας, που κρίθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα».

Ο 31 ετών τερματοφύλακας που την τρέχουσα σεζόν έχει αγωνιστεί μόλις σε 3 ματς Κυπέλλου, έδωσε τη λύση στην ομάδα του, επιλέγοντας ωστόσο μια περίεργη τακτική.

Συγκεκριμένα, ο Κέπα αντιμετώπισε 9 εκτελέσεις πέναλτι από τους παίκτες της Πάλας, και, στις 7 από αυτές διάλεξε να πέσει από την ίδια γωνία, την καλή του, εκεί όπου είναι το δεξί του χέρι (σσ αριστερά όπως βλέπουμε στη μετάδοση). Μάλιστα, οι 5 από αυτές ήταν συνεχόμενες, πράγμα που εξέπληξε άπαντες.

Στο τέλος όμως, η παράδοξη αυτή τακτική έπιασε, με τον ίδιο να αποκρούει την προσπάθεια του Λακρουά και να στέλνει τους «κανονιέρηδες» στον ημιτελικό απέναντι στην συμπολίτισσα Τσέλσι.