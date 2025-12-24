Η Άρσεναλ φλέρταρε με την... αυτοχειρία κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, αλλά επιβλήθηκε στα πέναλτι (8-7) μετά το 1-1 των 90 λεπτών και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του League Cup.

Δεν είναι ότι... πεθαίνει για ένα League Cup η Άρσεναλ. Την Premier League και το Champions League θέλει να κρατήσει στα χέρια της. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως της περνά και αδιάφορη η διοργάνωση. Και μπορεί να... έπαιξε με τη φωτιά, να αδίκησε τον εαυτό της με το 1-1 της κανονικής διάρκειας που της έκανε η Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι εξέπνευσε με ανακούφιση. Η δουλειά έγινε, λοιπόν, και η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του League Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια την Τσέλσι. Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ το έτερο ζευγάρι.

Οι Gunners μπήκαν από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια και κόντρα στην αποκαμωμένη ομάδα του Όλιβερ Γλάσνερ δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν ρόλο αφεντικού, με τους Μαρτινέλι και Μαντουέκε να κινούν τα νήματα. Ο τελευταίος πάντως έπεσε πολλάκις πάνω στο τείχος του εξαιρετικού Μπενίτεθ και οι Eagles κρατούσαν το πολυπόθητο μηδέν χωρίς να απειλούν οι ίδιοι. Μια του κλέφτη, βέβαια, δυο, τρεις, κάποια στιγμή η λύση θα ερχόταν.

Εν τέλει ήρθε στο 80ο λεπτό όταν μετά από καραμπόλα σε κόρνερ η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Λακρουά για το 1-0 των Gunners. Η Κρίσταλ Πάλας... αφυπνίστηκε αφού έμεινε πίσω στο σκορ, κυνήγησε την ισοφάριση και δικαιώθηκε στο 90+5' με τον Γκουέχι από κοντά να οδηγεί το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί άπαντες αποδείχθηκαν πολύ ψύχραιμοι. Άπαντες εκτός του Λακρουά που είδε τον Κέπα να τον σταματά στη 16η εκτέλεση, με τον Ισπανό να κρίνει τη διαδικασία και να στέλνει την Άρσεναλ στους «4» του League Cup.