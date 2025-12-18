Χάρη στο γκολ του 19χρονου Μάιλι, η Νιούκαστλ «λύγισε» στις καθυστερήσεις την Φούλαμ (2-1) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup.

Τον τίτλο του League Cup θα συνεχίσει να υπερασπίζεται η Νιούκαστλ. Οι Magpies υποδέχθηκαν την Φούλαμ, σε ένα ματς που είχε ένα «θορυβώδες» κι ένα ήσυχο ημίχρονο και τελικά πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης νικώντας με 2-1 χάρη στην κεφαλιά του Μάιλι στις καθυστερήσεις. Έτσι, η ομάδα του Έντι Χάου έγινε η τρίτη ομάδα, μετά τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, που εξασφαλίζει την συμμετοχή της στους «4».

Όλη η δράση εκδηλώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με την κάθε ομάδα να πετυχαίνει από ένα γκολ. Μόλις στο 10', η Νιούκαστλ πήρε τα ηνία με τον Γουισά που εκμεταλλεύτηκε τις... σπόντες και έκανε από κοντά το 1-0. Όμως προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η Φούλαμ ισοφάρισε στο 16' με την κεφαλιά του Λούκιτς.

Οι δύο ομάδες προσέφεραν ελάχιστα από στο β' μέρος, το ματς έμοιαζε να οδηγείται στα πέναλτι, όμως ο Μάιλι είχε άλλη γνώμη. Αφού προειδοποίησε στο 90+2' την εστία του Λακόμ, στην αμέσως επόμενη φάση έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα φέρνοντας την... λύτρωση στην ομάδα του Έντι Χάου. Το μόνο ζευγάρι που απομένει για να ολοκληρωθεί η φάση των «8» είναι το Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου.