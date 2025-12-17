Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε τη... δουλειά απέναντι στην Μπρέντφορντ, επικράτησε 2-0 στο «Έτιχαντ» και προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup.

Θέση στα ημιτελικά του League Cup έκλεισε και η Μάντσεστερ Σίτι! Μετά την Τσέλσι, την σκυτάλη πήρε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα που νίκησε την Μπρέντφορντ με 2-0 μέσα στο... βροχερό «Έτιχαντ» και εξασφάλισε την πρόκρισή της.

Προτού οι Citizens πάρουν το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, η Μπρέντφορντ ήταν εκείνη με την μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Στο 19' την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γένσεν σταμάτησε ο Τράφορντ αποκρούοντας. Η Σίτι πίεζε και τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη στην... ζωγραφιά του Τσερκί. Στο 32', ο Γάλλος προσποιήθηκε και εξαπέλυσε ένα ασταμάτητο σουτ εκτός περιοχής νικώντας τον Βαλντίμαρσον για το 1-0.

Η Σίτι προσπάθησε να «καθαρίσει» το ματς από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, έπεσε όμως πάνω στον Ισλανδό γκολκίπερ. Και πάνω που η Μπρέντφορντ άρχισε να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, οι γηπεδούχοι σκόραραν ξανά απλουστεύοντας την υπόθεση πρόκριση. Στο 67', έφυγαν στην κόντρα όταν ο Ρέιντερς προώθησε την μπάλα στον Σαβίνιο που από πλάγια θέση σκόραρε, με την μπάλα να κοντράρει στο σουτ του. Δεύτερο γκολ στη σεζόν για τον Βραζιλιάνο που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ και έκτη διαδοχική νίκη για την Σίτι.