Κάρντιφ - Τσέλσι 1-3: Δύσκολα στα ημιτελικά του League Cup οι Μπλε
Τι και αν τους χωρίζουν δυο κατηγορίες, η Κάρντιφ έβαλε δύσκολα στην Τσέλσι, όμως δεν μπόρεσε να κάνει μια τρίτη σερί υπέρβαση. Οι Μπλε επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας και βρέθηκαν στα ημιτελικά του League Cup. Πρωταγωνιστής ο Γκαρνάτσο, ο οποίος πέτυχε δυο τέρματα. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, είχαν κλειστούς τους χώρους και δεν άφησαν τους Μπλε να κάνουν το παιχνίδι τους. Ελάχιστες οι καλές στιγμές για τους Λονδρέζους στο πρώτο 45λεπτο. Ωστόσο, στο 57΄ ο Γκαρνάτσο κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Η Κάρντιφ αντέδρασε και στο 75΄ο Τερνμπουλ έφερε το ματς στα ίσα. Οι Μπλε πίεσαν και τη λύση έδωσε στο 82ο λεπτό ο Νέτο. Η Κάρντιφ προσπάθησε να ισοφαρίσει, βγήκε μπροστά, αλλά η Τσέλσι ήταν αυτή που πέτυχε και τρίτο γκολ με σκόρερ τον Γκαρνάτσο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.