Η Τσέλσι με αρκετό άγχος κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Κάρντιφ εκτός έδρας (3-1) και να βρεθεί στα ημιτελικά του League Cup.

Τι και αν τους χωρίζουν δυο κατηγορίες, η Κάρντιφ έβαλε δύσκολα στην Τσέλσι, όμως δεν μπόρεσε να κάνει μια τρίτη σερί υπέρβαση. Οι Μπλε επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας και βρέθηκαν στα ημιτελικά του League Cup. Πρωταγωνιστής ο Γκαρνάτσο, ο οποίος πέτυχε δυο τέρματα. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, είχαν κλειστούς τους χώρους και δεν άφησαν τους Μπλε να κάνουν το παιχνίδι τους. Ελάχιστες οι καλές στιγμές για τους Λονδρέζους στο πρώτο 45λεπτο. Ωστόσο, στο 57΄ ο Γκαρνάτσο κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Η Κάρντιφ αντέδρασε και στο 75΄ο Τερνμπουλ έφερε το ματς στα ίσα. Οι Μπλε πίεσαν και τη λύση έδωσε στο 82ο λεπτό ο Νέτο. Η Κάρντιφ προσπάθησε να ισοφαρίσει, βγήκε μπροστά, αλλά η Τσέλσι ήταν αυτή που πέτυχε και τρίτο γκολ με σκόρερ τον Γκαρνάτσο.