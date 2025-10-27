Η τέταρτη συνεχόμενη ήττα βυθίζει τη Λίβερπουλ σε... κρίση ταυτότητας και ο Άρνε Σλοτ βλέπει την πρωταθλήτρια να καταρρέει!

Τσιμπημένοι από τις «Μέλισσες», οι Reds ξέχασαν θεμελιώδεις αρετές και τα σύννεφα μαζεύτηκαν επικίνδυνα πάνω από το «Άνφιλντ». Από τα προηγούμενα 43 παιχνίδια της, η Λίβερπουλ είχε χάσει μόλις τέσσερα. Τώρα έχει ήδη τέσσερις συνεχόμενες ήττες στην Premier League, δεχόμενη τουλάχιστον δύο γκολ στα έξι από τα τελευταία εννέα ματς.

Μοιάζει με κρίση; Μάλλον είναι... Η Λίβερπουλ έγινε μόλις η τέταρτη πρωταθλήτρια στην ιστορία της Premier League που χάνει τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια, μετά τη Λέστερ (2016–17), την ομάδα του Κλοπ και τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη σεζόν.

Στο γήπεδο έλειπε εντελώς η αυτοπεποίθηση, την ώρα που η Μπρέντφορντ έπαιζε με αποφασιστικότητα και θάρρος, ίσως όσο ποτέ άλλοτε στην κατηγορία. Η Λίβερπουλ φέτος μπάζει αμυντικά και αργεί να μπει στο παιχνίδι, δίνοντας θάρρος στους αντιπάλους να ρισκάρουν. Τέταρτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα, τέταρτη φορά που η πρωταθλήτρια Αγγλίας βρέθηκε ξανά χωρίς απάντηση απέναντι στα επίμονα τακτικά όπλα του αντιπάλου.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται τώρα όσο ποτέ στο μικροσκόπιο, με τις επιλογές του Ολλανδού να προκαλούν συζητήσεις. Στο Λονδίνο, ο Σλοτ επανέφερε τον Μοχάμεντ Σαλάχ στο αρχικό σχήμα, αφού τον είχε αφήσει εκτός μεσοβδόμαδα στο Champions League εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Με τον Αλεξάντερ Ίσακ τραυματία, η επιλογή του Ούγκο Εκιτικέ στην κορυφή φάνηκε εύκολη, όμως η ομάδα δεν λειτούργησε.

Ο Ολλανδός δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντάξει τον Βιρτς και τους υπόλοιπους ακριβοπληρωμένους παίκτες στο σύνολο, την ώρα που η ομάδα του μοιάζει να χάνει σταδιακά την ποδοσφαιρική της ταυτότητα. Το πιο ανησυχητικό ήταν η ίδια η εμφάνιση. «Δεν κάναμε σωστά τα βασικά πράγματα», παραδέχτηκε ο Σλοτ, ο οποίος για πρώτη φορά διαπίστωσε έλλειψη διάθεσης, μαχητικότητας και ομαδικού πνεύματος. Το 2-3, όπως είπε, ήταν «από τα πιο απογοητευτικά παιχνίδια» της μέχρι τώρα θητείας του.

«Κάτι αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα…», σχολίασε ο προπονητής των νικητών Κιθ Άντριους και όχι άδικα: οι «Μέλισσες» έστειλαν 62 ψηλές μπαλιές στην περιοχή της Λίβερπουλ, «ενοχλώντας» διαρκώς την ομάδα που και στο παρελθόν είχε πληγωθεί από τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Η ομάδα του Σλοτ έχει δεχτεί 15 γκολ στα τελευταία εννέα παιχνίδια. Η αστάθεια οφείλεται εν μέρει στην επιθετική προσέγγιση και στις συνεχείς αλλαγές σχημάτων και προσώπων.

Μετά την εντυπωσιακή αρχή της σεζόν –πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς– ο Σλοτ πίστεψε πως η ομάδα του ήταν έτοιμη να ενσωματώσει πιο έντονα τα νέα αποκτήματα. Έδωσε προτεραιότητα στους σταρ, όπως τους Βιρτς και Ίσακ, εις βάρος της συνοχής του συνόλου. Ο Γερμανός έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε πέντε διαφορετικές θέσεις: ως δεκάρι, επιθετικός, αριστερός και δεξιός χαφ, ακόμη και ως αμυντικός μέσος. Όταν το σχήμα δεν λειτούργησε, ο Σλοτ τον αντικατέστησε.

Ο Ίσακ, που αποκτήθηκε την τελευταία μέρα των μεταγραφών χωρίς προετοιμασία, μπήκε επίσης πρόωρα στο πλάνο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ο Εκιτικέ, ο οποίος είχε σκοράρει στο ντεμπούτο του. Ο προπονητής τόλμησε να χρησιμοποιήσει δύο επιθετικούς για χάρη τους, εγκαταλείποντας το επιτυχημένο 4-2-3-1. Παράλληλα, επιμένει στον ασταθή Κέρκεζ αντί του έμπειρου Ρόμπερτσον, ενώ παίκτες αξιόπιστοι αλλά λιγότερο «λαμπεροί», όπως ο Έντο και ο Κιέζα, σπανίως αγωνίζονται.

Πιο σκληρός από το συνηθισμένο, ο 47χρονος τεχνικός έχει επίσης επικρίνει δημόσια παίκτες του: τον Εκιτικέ για «ανόητη» αποβολή μετά από τράβηγμα φανέλας, και τον Φρίμπονγκ για λάθος τοποθέτηση που στοίχισε γκολ. Επιπλέον, εξέφρασε αρκετές φορές παράπονα για το αμυντικό, «αντιποδοσφαιρικό» στυλ των αντιπάλων, δίνοντας έτσι άθελά του άλλοθι στις αποτυχίες της ομάδας του. Για να βρει λύση, η Λίβερπουλ πρέπει πρώτα να αποδεχτεί τη στρατηγική των αντιπάλων και να προσαρμοστεί αποφασιστικά.

Στήριξη υπάρχει, αλλά οι αλλαγές… ζαλίζουν

Η ταχύτητα των αλλαγών ζαλίζει, όχι μόνο στο ρόστερ, αλλά και στη μετάλλαξη μιας κάποτε οργανωμένης, σίγουρης και αρμονικής ομάδας σε ένα ασυντόνιστο, δυσλειτουργικό σύνολο. Μόνο τέσσερις από τους παίκτες που ξεκίνησαν στον αγώνα κατά της Τότεναμ, την ημέρα που σφραγίστηκε ο τίτλος τον Απρίλιο, βρέθηκαν στην ίδια θέση στην τελευταία απογοητευτική ήττα στο Λονδίνο από την Μπρέντφορντ. Η Λίβερπουλ σαφώς χρειαζόταν ενίσχυση σε βασικές θέσεις, αλλά αντί για μια ιαδανική ανανέωση μιας πρωταθλήτριας ομάδας, μοιάζει σα να έχει βανδαλιστεί.

Ίσως ο 47χρονος έχει υποτιμήσει το ίδιο του το έργο, παρακολουθώντας τα συντρίμμια της τέταρτης συνεχόμενης ήττας στην Premier League. Κανείς δεν ξεχνά πόσο εύκολα πήρε πέρσι η Λίβερπουλ τον τίτλο, κάτι που πρέπει να μεταδώσει ξανά στους παίκτες. Ίσως η αντεπίθεση αρχίσει με την αναβίωση του πλάνου της σεζόν 2024–25 και την επαναφορά της φιλοσοφίας πως η Λίβερπουλ λειτουργεί ως ομάδα και όχι ως συλλογή ατόμων.

Παρά τη δύσκολη περίοδο, ο Σλοτ απολαμβάνει ακόμη τη στήριξη της διοίκησης, όπως συνέβαινε και με τον Κλοπ σε περιόδους κρίσης. Ο Ολλανδός είχε ωφεληθεί αρχικά από το στιβαρό σύστημα, την ένταση και τη φυσική δύναμη που είχε κληρονομήσει. Τώρα όμως καλείται να ξαναβρεί εκείνες τις χαμένες αρετές και να τις εμφυσήσει ξανά στη Λίβερπουλ.

Προς το παρόν, o σύλλογος χρειάζεται να κάνει βήματα πριν μπορέσει να κάνει άλματα. Μπορεί να υπερασπιστεί τον τίτλο; Αν τα καταφέρει, θα έχει πραγματοποιήσει μια βελτίωση τόσο ριζική όσο εκείνη που πέτυχε όταν ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε από τον Μπρένταν Ρότζερς.