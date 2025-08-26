«Ετοιμοπόλεμοι» για τη Μπράιτον οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, οι οποίοι θα βρεθούν για πρώτη φορά στην αποστολή στο Carabao Cup απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (Τετάρτη, 27/8).

Η ώρα για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο πλησιάζει. Οι «Greek Guys» της Μπράιτον, το ελληνικό δίδυμο που έκανε φέτος το άλμα στην Premier League μπαίνει σιγά - σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και μετά τη συμμετοχή τους με την U-21 μετρούν αντίστροφα και για το βάπτισμα του πυρός με την πρώτη ομάδα.

Ο λόγος φυσικά για τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, οι οποίοι λίγες μέρες μετά την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησαν στο «Gazzetta» θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή της Μπράιτον.

Το παραπάνω δεν πρόκειται για φήμη ή ρεπορτάζ, αλλά επιβεβαιώνεται μέσα από τα λόγια του ίδιου του προπονητή των Γλάρων, Φαμπιάν Χίρτσελερ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παρευρέθηκε, ο Γερμανός αποκάλυψε πως οι δυο Έλληνες θα βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα της Τετάρτης (27/8) απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ στον δεύτερο γύρο του Carabao Cup, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρουν τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους για να αρχίζουν να βρίσκουν όλο και περισσότερο ρυθμό.

«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή – μένει να δούμε πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρουν. Χρειάζονται λεπτά συμμετοχής για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός για τους Κωστούλα - Τζίμα που μετρούν αντίστροφα πλέον για το επίσημο ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.