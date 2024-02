Η Λίβερπουλ μετρά αντίστροφα για τον τελικό του League Cup, απέναντι στην Τσέλσι (25/02), ωστόσο οι τραυματισμοί των Ζότα και Τζόουνς κάνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα στο απουσιολόγιό της.

Πονοκεφαλιάζει ο Γιούργκεν Κλοπ, λίγες ημέρες πριν τον Κυριακάτικο (25/02) τελικό του League Cup απέναντι στην Τσέλσι. Οι Ρεντς θα ριχθούν στην αρένα για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ωστόσο θα αναγκαστούν να το κάνουν δίχως έξι από τα σημαντικότερα γρανάζια τους.

🔺 NEW: Curtis Jones and Diogo Jota are set to be the latest absentees for Liverpool’s Carabao Cup final as injuries continue to deplete Jürgen Klopp’s squad.



