Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ τραυματίστηκε στο γόνατο στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι, θα χάσει τον τελικό του League Cup και είναι αμφίβολος για το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σοβαρό πρόβλημα για τη Λίβερπουλ! Ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα, στο ίδιο γόνατο, που θα τον κρατήσει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.

O Άγγλος δεξιός μπακ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι, όμως αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα. Όπως αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα ο 25χρονος θα χάσει τον τελικό με την Τσέλσι για το League Cup στις 25 Φλεβάρη, ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι στις 10 Μαρτίου για την Premier League.

O Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ την τρέχουσα σεζόν μετράει 29 εμφανίσεις με δυο γκολ και δέκα ασίστ.

Trent Alexander-Arnold has been ruled out of the Carabao Cup final at the end of the month and will be sidelined for a number of weeks after aggravating an existing knee injury.



