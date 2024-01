Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς κυπέλλου με την Άρσεναλ και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

«Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τόσο καλά νέα. Ο Αλεξάντερ Άρνολντ τραυματίστηκε λόγω υπερέκτασης του γονάτου στο τελευταίο παιχνίδι. Έχει λοιπόν μία μικρή ρήξη στον πλάγιο σύνδεσμο και θα χρειαστεί λίγο χρόνο να ανακάμψει. Θα κάνει εξετάσεις και θα είναι έξω για λίγες εβδομάδες. Με λίγη ξεκούραση θα είναι πίσω εκεί που ήταν. Θα μας λείψει», ανέφερε ο άμεσος συνεργάτης του Γιούργκεν Κλοπ, Πεπ Λάιντερς.

