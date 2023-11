Μονάχα ένας παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χειροκρότησε το κοινό του Ολντ Τράφορντ μετά την ήττα με 3-0 από τη Νιούκαστλ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από το League Cup μετά την ήττα με 3-0 από τη Νιουκάστλ μέσα στο «Όλντ Τράφορντ» με τους οπαδούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους κυρίως στο πρόσωπο του προπονητή Έρικ Τεν Χακ.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονται σε δεινή θέση μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους με 3-0, έχοντας υποστεί μια συντριπτική ήττα από την Σίτι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μετά το αποτέλεσμα, οι παίκτες της ομάδας έτρεξαν στην ουσία στα αποδυτήρια και όπως φάνηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μόνο ο Μέισον Μάουντ κατευθύνθηκε προς την κερκίδα για να χειροκροτήσει τους οπαδούς πριν κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.

Ο Μάουντ πήρε θέση στην αρχική ενδεκάδα κόντρα στη Νιούκαστλ όμως δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει πέναντι στην ομάδα του Έντι Χάου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

