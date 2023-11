Η Νιούκαστλ θα βρει στην επόμενη φάση του League Cup την Τσέλσι, ενώ η Λίβερπουλ θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γουέστ Χαμ. Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών.

Μόλις δυο ομάδες του Big 6 της Premier League συνεχίζουν στα προημιτελικά του League Cup. O λόγος για τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι, οι οποίες πήραν την πρόκριση για τους «8» του τουρνουά, κόντρα σε Μπόρνμουθ και Μπλάκμπερν Ρόβερς.

Από την άλλη τόσο η Άρσεναλ όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «χαιρέτησαν» από τους «16» της διοργάνωσης, καθώς έμειναν εκτός από Γουέστ Χαμ και Νιούκαστλ, αντιστοίχως.

Αμέσως μετά τον αποκλεισμό των Κόκκινων Διαβόλων ακολούθησε η κλήρωση των προημιτελικών στο «Ολντ Τράφορντ», από την οποία ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Τσέλσι - Νιούκαστλ και Λίβερπουλ - Γουέστ Χαμ.

Τα τέσσερα ματς θα γίνουν το διάστημα 19-21 Δεκεμβρίου και θα οριστούν τις επόμενες ημέρες.

Τα ζευγάρια του League Cup:

Everton vs. Fulham



Everton vs. Fulham

Chelsea vs. Newcastle

Port Vale vs. Middlesbrough

Liverpool vs. West Ham