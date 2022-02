Τζόρνταν Χέντερσον και Τζέιμς Μίλνερ απέδειξαν γι' ακόμη μια φορά τον λόγο για τον οποίοι είναι αρχηγοί της Λίβερπουλ αλλά και σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.

Η Λίβερπουλ κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν στην Αγγλία επικρατώντας 11-10 στα πέναλτι της Τσέλσι στον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Παρά το γεγονός πως οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ βρίσκονταν στον ουρανό της ευτυχίας από την κατάκτηση του τροπαίου, οι Τζόρνταν Χέντερσον και Τζέιμς Μίλνερ έδειξαν την κλάση τους ως άνθρωποι κι έδωσαν στον φίλαθλο κόσμο να καταλάβει τι θα πει το ευ αγωνίζεσθαι και σεβασμός προς τον αντίπαλο.

Οι δυο «παλιοσειρές» της Λίβερπουλ περίμεναν τους παίκτες της Τσέλσι την ώρα που κατέβαιναν από το βάθρο για να τους δώσουν το χέρι και να τους συγχαρούν για τον αγώνα που έδωσαν, με τη συγκεκριμένη χειρονομία να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού μέσω των social media.

James Milner and Jordan Henderson consoling every Chelsea player after the final.



Pure class 👏



(via @Carabao_Cup) pic.twitter.com/v6X0TQK71x