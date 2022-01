Η Λίβερπουλ έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το EFL Cup και ο Κώστας Τσιμίκας να γίνει ο τρίτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατακτά το τρίτο τη τάξει αγγλικό τρόπαιο.

H Λίβερπουλ πήρε τη νίκη στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ (0-2) και τσέκαρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EFL Cup. Ο Γιούργκεν Κλοπ στα δύο παιχνίδια με τους «κανονιέρηδες» δεν χρησιμοποίησε τον Κώστα Τσιμίκα. Ούτε ως βασικό, ούτε ως αλλαγή.

Ωστόσο, ο 25χρονος Έλληνας διεθνής μπακ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γερμανού τεχνικού κι αυτό αποδεικνύεται κι από τα φετινά του νούμερα. Εως τώρα έχει 16 παιχνίδια στα πόδια του, με απολογισμό δύο ασίστ. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι οι «Reds» μετράνε μόλις μία ήττα στα παιχνίδια που έχουν δώσει με τον Τσιμίκα στην ενδεκάδα τους. Αυτή απέναντι στην Λέστερ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Λίβερπουλ έχει καταγράψει 236 λεπτά συνολικά ως τώρα στο EFL Cup. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 66' λεπτά ως βασικός στη νίκη επί της Νόριτς (3-0), έχοντας και μια ασίστ. Επειτα πήρε φανέλα βασικού για το ματς με την Πρέστον (2-0) για τον τέταρτο γύρο αλλά και στο τρομερό παιχνίδι για τα προημιτελικά με την Λέστερ (8-7 στα πέναλτι) όπου αγωνίστηκε για 80 λεπτά.

Μετά την πρόκριση επί της Άρσεναλ, στον τελικό το EFL Cup, η Λίβερπουλ θα κοντράρει τις δυνάμεις της με την Τσέλσι στις 27 Φεβρουαρίου. Ετσι αν αγωνιστεί, ο Κώστας Τσιμίκας μπορεί να γίνει ο τρίτος Έλληνας, μετά τους Θοδωρή Ζαγοράκη και Στέλιο Γιαννακόπουλο, ενώ αν η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατακτήσει το τρόπαιο θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα έχει φτάσει σε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Το 1998-99 ο Θοδωρής Ζαγοράκης είχε τρεις συμμετοχές με την Λέστερ στη συγκεκριμένη διοργάνωση, παίζοντας ως αλλαγή στο τέλος στον χαμένο τελικό κόντρα στην Τότεναμ, αλλά την επόμενη σεζόν οι «αλεπούδες» κατέκτησαν το τρόπαιο με νίκη (2-1) επί της Τρανμίρ. Ωστόσο, ο αρχηγός της εθνικής Ελλάδος και πρωταθλητής Ευρώπης στην Πορτογαλία ποδοσφαιριστής είχε μείνει στον πάγκο. Παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε σε τελικό ο Ζαγοράκης έγινε ο μοναδικός Έλληνας που έχει κερδίσει ως τώρα το τρίτο τη τάξει αγγλικό τρόπαιο.

