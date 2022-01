Στον πάγκο έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στην Άρσεναλ στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των ημιτελικών του EFL Cup.

Χωρίς τον Κώστα Τσιμίκα θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο η Λίβερπουλ για τον πρώτο ημιτελικό του EFL Cup απέναντι στην Άρσεναλ. Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Έλληνα αριστερό μπακ, ενώ τη θέση του στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Άντι Ρόμπερτσον.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Μίλνερ, Ζότα, Μιναμίνο, Φιρμίνο.

