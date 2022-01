Ο Άρνολντ σέρβιρε, ο Ζότα... έπινε! Με το φανταστικό δίδυμο στα κόκκινα να κάνει άνω-κάτω την Άρσεναλ στον δεύτερο ημιτελικό, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη στο Λονδίνο (0-2) και τσέκαρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EFL Cup.

Η λευκή ισοπαλία (0-0) στο «Άνφιλντ» άφηνε ανοικτούς λογαριασμούς. Παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα από το 24΄η Λίβερπουλ δεν είχε καταφέρει να «σκοτώσει» την Άρσεναλ από τον πρώτο ημιτελικό και η ρεβάνς άφηνε υποσχέσεις για κόντρα μέχρι τελικής πτώσεως. Στο Λονδίνο ωστόσο οι Reds ολοκλήρωσαν τη δουλειά! Με τον Αλεξάντερ Άρνολντ να σερβίρει και τον Ντιόγκο Ζότα να αναλαμβάνει χρέη «εκτελεστή» απέναντι στο αγαπημένο του θύμα, το σύνολο του Κλοπ επικράτησε 2-0 των Κανονιέρηδων και πανηγύρισε την πρόκριση για τον τελικό του EFL Cup, εκεί όπου πλέον περιμένει με... ακονισμένα νύχια η Τσέλσι του Τόμας Τούχελ.

Το ξεκίνημα ωστόσο άνηκε στους γηπεδούχους. Η Άρσεναλ μπήκε πιο δυναμικά στην αναμέτρηση και θα μπορούσε να είχε πάρει το προβάδισμα μόλις στο 5΄, όμως η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λακαζέτ τράνταξε την οριζόντια δοκό. Ακολούθως η Λίβερπουλ κατάφερε να ισορροπήσει γρήγορα και εφόσον ο ρέφερι ακύρωσε το γκολ του εκτεθειμένου Μάτιπ (13΄), τη σκυτάλη πήρε ο Ντιόγκο Ζότα.

Στο 19΄η Λίβερπουλ ξεδιπλώθηκε υπέροχα στην επίθεση, ο Άρνλοντ έδωσε στον Πορτογάλο και ο τελευταίος, αφού απέφυγε τον Τομιγιάσου, συνέκλινε στην περιοχή και άνοιξε το σκορ με πλασέ στην αντίθετη κίνηση του Ράμσντεϊλ. Το γκολ έδωσε την πρωτοβουλία των κινήσεων στους Reds που έφτασαν τα ποσοστά κατοχής τους στο 68% και κρατούσαν την Άρσεναλ μακριά από την εστία, βάσει ενός καλά μελετημένου και εφαρμοσμένου πλάνου. Ένα πλάνο βέβαια που ήθελε τον ρυθμό να παραμένει χαμηλός προκειμένου να αποτραπούν σπίθες για επιστροφή.

Το δεύτερο μέρος ωστόσο ξεκίνησε όπως και το πρώτο: με χαμένη ευκαιρία για την Άρσεναλ! Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Λοκόνγκα, ο Λακαζέτ κατέβασε υπέροχα, όμως αστόχησε προ του Κέλεχερ (49΄). Δυο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γκόρντον να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 59΄ο Κονατέ ισοφάρισε τα δοκάρια για τη Λίβερπουλ με σκαστή κεφαλιά. Το γκολ για τους Reds φαινόταν απλώς θέμα χρόνου και τελικά επετεύχθη με... Déjà vu.

Στο 77΄ο Άρνολντ έβγαλε μπαλιά για σεμινάριο στην πλάτη της άμυνας, ο Ζότα κατέβασε υπέροχα με το στήθος και εκτέλεσε για δεύτερη φορά τον Ράμσντεϊλ, σημειώνοντας το γκολ υπ΄αριθμόν τέσσερα στο Emirates με τη φανέλα της Λίβερπουλ σε μόλις δυο επισκέψεις! Ο επίλογος γράφτηκε σχεδόν συνειρμικά με τον Παρτέι να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα (89΄) για τους Gunners και τη Λίβερπουλ να παίρνει για ιστορική, 13η φορά το εισιτήριο για τον τελικό του EFL Cup (περισσότερες από κάθε άλλη), εκεί όπου την περιμένει η Τσέλσι του Τόμας Τούχελ.

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Τομιγιάσου, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Τίρνεϊ, Λοκόνγκα, Σμιθ Ρόου (74΄Παρτέι), Όντεγκααρντ, Σάκα, Μαρτινέλι, Λακαζέτ (74΄Ενκέτια)

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Κέλεχερ, Αλεξάντερ Άρνλοντ, Μάτιπ (46΄Κονατέ), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Τζόουνς, Χέντερσον (75΄Μίλνερ), Γκόρντον (63΄Μιναμίνο), Ζότα, Φιρμίνο (84΄Γουίλιαμς)



