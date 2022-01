Φάση για... blooper από την Τότεναμ, με τους αμυντικούς της να δημιουργούν απίστευτη καραμπόλα μέσα στην περιοχή και να χαρίζουν προβάδισμα ασφαλείας στην Τσέλσι (2-0).

Αν έχεις τύχη... διάβαινε ορίζει η γνωστή θυμοσοφία και η Τσέλσι, αν μη τι άλλο, είχε μπόλικη απέναντι στην Τότεναμ για τον πρώτο ημιτελικό του EFL Cup. Καλύτερη απόδειξη γι΄αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Μπλε διπλασίασαν τα τέρματά τους κόντρα στους Spurs (2-0), σε μια φάση που η συμμετοχή τους στο γκολ ήταν από ισχνή έως... μηδαμινή.

Μοναδική συνδρομή άλλωστε είχε ο Ζίγιες που εκτέλεσε το φάουλ με σέντρα στο 34΄και από εκεί και πέρα τη δουλειά την έκανε η ίδια η... Τότεναμ. Κι αυτό διότι στην προσπάθειά του να απομακρύνει, ο Τανγκανγκα έστειλε αρχικά τη μπάλα πάνω στον Ντέιβις κι από εκεί στα δίχτυα, με τον Γιορίς να μην μπορεί να πιστέψει πως δέχθηκε γκολ από την πιο επική καραμπόλα!

Davies own goal for Tottenham against Chelsea pic.twitter.com/3EquK8vXlc