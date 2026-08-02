ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν: Ο Ριμπάλτα τα είπε με Βρύζα στο φιλικό

ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν: Ο Ριμπάλτα τα είπε με Βρύζα στο φιλικό

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν: Ο Ριμπάλτα τα είπε με Βρύζα στο φιλικό

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Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε συνάντηση με τον Ζήση Βρύζα, αθλητικό διευθυντή του ΑΠΟΕΛ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν: Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Την ευκαιρία να τα πει με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, Ζήσης Βρύζας στο προπονητικό κέντρο του Μιλ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν.

Ο ΑΠΟΕΛ προετοιμάζεται στο συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο και ο Βρύζας είχε συνομιλία με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, μαζί με τον συνεργάτη του Ριμπάλτα, Κώστα Σταυροθανασόπουλο.

Στις εξέδρες είναι και ο Φίλιπ Τζούρισιτς που αγωνίζεται πλέον στον ΑΠΟΕΛ, έχοντας και μια σύντομη συνομιλία με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

 

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