Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε συνάντηση με τον Ζήση Βρύζα, αθλητικό διευθυντή του ΑΠΟΕΛ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν: Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Την ευκαιρία να τα πει με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, Ζήσης Βρύζας στο προπονητικό κέντρο του Μιλ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν.

Ο ΑΠΟΕΛ προετοιμάζεται στο συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο και ο Βρύζας είχε συνομιλία με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, μαζί με τον συνεργάτη του Ριμπάλτα, Κώστα Σταυροθανασόπουλο.

🟡🦅 O Ζήσης Βρύζας, τεχνικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ είχε συζήτηση με τον Ριμπάλτα στο φιλικό της ΑΕΚ.#aekfc pic.twitter.com/8noGsbeS18 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026

Στις εξέδρες είναι και ο Φίλιπ Τζούρισιτς που αγωνίζεται πλέον στον ΑΠΟΕΛ, έχοντας και μια σύντομη συνομιλία με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

🤝 Ο Φίλιπ Τζούρισιτς είναι στο φιλικό της ΑΕΚ καθώς ο ΑΠΟΕΛ προετοιμάζεται σε αυτό το προπονητικό κέντρο. pic.twitter.com/hKWS6EfTBU — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026

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