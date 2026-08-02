ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν: Ο Ριμπάλτα τα είπε με Βρύζα στο φιλικό
Την ευκαιρία να τα πει με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, Ζήσης Βρύζας στο προπονητικό κέντρο του Μιλ στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν.
Ο ΑΠΟΕΛ προετοιμάζεται στο συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο και ο Βρύζας είχε συνομιλία με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης, μαζί με τον συνεργάτη του Ριμπάλτα, Κώστα Σταυροθανασόπουλο.
🟡🦅 O Ζήσης Βρύζας, τεχνικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ είχε συζήτηση με τον Ριμπάλτα στο φιλικό της ΑΕΚ.#aekfc pic.twitter.com/8noGsbeS18— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026
Στις εξέδρες είναι και ο Φίλιπ Τζούρισιτς που αγωνίζεται πλέον στον ΑΠΟΕΛ, έχοντας και μια σύντομη συνομιλία με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
🤝 Ο Φίλιπ Τζούρισιτς είναι στο φιλικό της ΑΕΚ καθώς ο ΑΠΟΕΛ προετοιμάζεται σε αυτό το προπονητικό κέντρο. pic.twitter.com/hKWS6EfTBU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026
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