Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το φιλικό του Βόλου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (28/7) αθλητικών γεγονότων.
Τρίτη σήμερα (28/7) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων δεν το λες και...πλούσιο, ωστόσο η δράση θα αρχίσει και πάλι από αύριο.
Στις 14:00 υπάρχει το καθιερωμένο ραντεβού στο YouTube του Gazzetta με τους Galacticos by Interwetten να σας δίνουν στο πιάτο όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ των ομάδων.
Στο αγωνιστικό, στις 20:00 (Cosmote Sport 1) ο Βόλος δίνει φιλικό προετοιμασίας με την ολλανδική Καμπούρ.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Καμπούρ - Βόλος (20:00, Cosmote Sport 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.