Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (28/7) αθλητικών γεγονότων.

Τρίτη σήμερα (28/7) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων δεν το λες και...πλούσιο, ωστόσο η δράση θα αρχίσει και πάλι από αύριο.

Στις 14:00 υπάρχει το καθιερωμένο ραντεβού στο YouTube του Gazzetta με τους Galacticos by Interwetten να σας δίνουν στο πιάτο όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ των ομάδων.

Στο αγωνιστικό, στις 20:00 (Cosmote Sport 1) ο Βόλος δίνει φιλικό προετοιμασίας με την ολλανδική Καμπούρ.

Οι σημερινές μεταδόσεις