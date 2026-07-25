Live TV: Αστέρας Τρίπολης - Μπέρσχοτ
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Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης με την Μπέρσχοτ, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας των Αρκάδων.
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