Ο Φελίπε Ρέλβας έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ανέβηκαν οι τόνοι στο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν. Στο 55ο λεπτό ο Φελίπε Ρέλβας στην προσπάθεια να ανεβάσει την μπάλα άνοιξε το κοντρόλ, έκανε άτσαλο μαρκάρισμα σε αντίπαλο και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το μαρκάρισμα του Πορτογάλου έφερε ένταση μεταξύ των παικτών των δυο ομάδων, όπως έγινε και λίγο νωρίτερα σε μία άλλη φάση, με πρωταγωνιστή τον Ρότα.