Με την συμπλήρωση 70 λεπτών του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ρακόβ ο Μπρούνες των Πολωνών άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο στο φιλικό με την Ράκοβ, ωστόσο οι Πολωνοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 70' οι τυπικά φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα ο Αμέγια έκανε την σέντρα και ο Μπρούνες με κεφαλιά άνοιξε το σκορ νικώντας τον Τσομπανίδη.

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