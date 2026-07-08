Ολυμπιακός – Ράκοβ: Ο Μπρούνες με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πολωνούς
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Με την συμπλήρωση 70 λεπτών του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ρακόβ ο Μπρούνες των Πολωνών άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.
Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο στο φιλικό με την Ράκοβ, ωστόσο οι Πολωνοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 70' οι τυπικά φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα ο Αμέγια έκανε την σέντρα και ο Μπρούνες με κεφαλιά άνοιξε το σκορ νικώντας τον Τσομπανίδη.
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