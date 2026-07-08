Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμένος αγώνας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta, γιατί έρχονται οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων.

Η δράση ξεκινάει στις 18:30 (ΕΡΤ Sports 2) με την Ισπανία να αναμετριέται με την Κροατία για τα ημιτελικά του Euro K19. Μία θέση στον μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν και η Ουκρανία με τη Γερμανία που θα τεθούν αντιμέτωπες στις 21:00 (ΕΡΤ Sports 2).

Τέλος σήμερα θα διεξαχθεί και το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει επί ολλανδικού εδάφους τη Ράκοβ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας