Η Ραπίντ Βιέννης ενημέρωσε πως έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Παναθηναϊκό στις 15 του Ιουλίου.

Στη διάθεση του κοινού τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ στη Βιέννη στις 15 του Ιουλίου, του τελευταίου φιλικού των «πρασίνων» πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Μετά το ματς με την Γκρασχόπερς το Σάββατο (11/07-21:00) στη Λεωφόρο, το «τριφύλλι» θα πάει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας για να δώσει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι κόντρα σε μία ομάδα, που οι οπαδοί του είναι αδελφοποιημένοι με τους δικούς της και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με εκατέρωθεν εκδρομές εδώ και αρκετά χρόνια.

Όποιος παρευρεθεί εκείνες τις μέρες στη Βιέννη για να δει το ματς, δεν έχει παρά να μπει στο συγκεκριμένο λινκ και να κλείσει από κει τα εισιτήριά του για το παιχνίδι αυτό. Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 12 ευρώ και πάνε μέχρι τα 30.