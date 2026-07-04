Αθανασίου: «Πολύ καλή εικόνα για την εποχή ο Παναθηναϊκός»
O Παναθηναϊκός στο πρώτο δυνατό «τεστ» της προετοιμασίας του πήρε καλό βαθμό, καθώς νίκησε τον Άγιαξ με 3-1. Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Νίκος Αθανασίου, στο σχόλιο του μετά το παιχνίδι στάθηκε στην καλή εικόνα της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ, για τα δεδομένα της εποχής.
Ο ρεπόρτερ του Τριφυλλιού στάθηκε στην καλή κυκλοφορία, το pressing και τις ευκαιρίες των Πράσινων, οι οποίοι είχαν αρκετούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, όμως τόνισε πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει διάρκεια ενόψει των προκριματικών του Conference League.
☘️🗣️ Το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου από την Ολλανδία για την νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ με 3-1.#paofc pic.twitter.com/QODZLRNzuv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 4, 2026
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