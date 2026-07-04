Άγιαξ - Παναθηναϊκός: Πρώτη ασίστ ο Τσάπρας, γκολ διανύοντας το μισό γήπεδο ο Τεττέη
O Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Στο 13ο λεπτό ο Νταβίντε Καλάμπρια άφησε τη θέση του στον Τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω ενοχλήσεων στο στομάχι και ο Έλληνας δεξιός μπακ χρειάστηκε δύο λεπτά για να δώσει την πρώτη του ασίστ με το Τριφύλλι.
Ο 24χρονος μπακ πέρασε υπέροχη κάθετη στο χώρο, ο Ανδρέας Τεττέη έκανε κούρσα από τη σέντρα μέχρι τη μεγάλη περιοχή του Αίαντα και άνοιξε το σκορ (0-1) με άψογο πλασέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.