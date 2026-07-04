O Τριαντάφυλλος Τσάπρας πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ και έδωσε ασίστ στο γκολ του Ανδρέα Τεττέη για το 1-0 του Τριφυλλιού.

O Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Στο 13ο λεπτό ο Νταβίντε Καλάμπρια άφησε τη θέση του στον Τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω ενοχλήσεων στο στομάχι και ο Έλληνας δεξιός μπακ χρειάστηκε δύο λεπτά για να δώσει την πρώτη του ασίστ με το Τριφύλλι.

Ο 24χρονος μπακ πέρασε υπέροχη κάθετη στο χώρο, ο Ανδρέας Τεττέη έκανε κούρσα από τη σέντρα μέχρι τη μεγάλη περιοχή του Αίαντα και άνοιξε το σκορ (0-1) με άψογο πλασέ.

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