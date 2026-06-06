Η Πορτογαλία επιβλήθηκε 2-1 της Χιλής στο Οέιρας σε φιλική αναμέτρηση με πολλά νεύρα και δύο αποβολές, λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Η Πορτογαλία λύγισε τη Χιλή! Οι Ίβηρες κέρδισαν 2-1 τη χώρα της Νότιας Αμερικής σε φιλικό παιχνίδι στο Οέιρας, το οποίο στιγματίστηκε από πολλά νεύρα, τα οποία οδήγησαν στις αποβολές των Λεάο και Ρομάν.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπάθησαν να προηγηθούν σε ένα παιχνίδι, στο οποίο και οι δύο προπονητές έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για την ετοιμότητα και την αγωνιστική κατάσταση των παικτών τους. Τελικά το μοναδικό αξιομνημόνευτο στιγμιότυπο του πρώτου μέρους ήταν η μετατροπή του αγωνιστικού χώρου σε... ρινγκ στο οποίο πρωταγωνιστές ήταν οι Λεάο και Ρομάν.

Ο Πορτογάλος και ο Χιλιανός είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύρραξη που επικράτησε ανάμεσα σε αρκετούς παίκτες των δύο ομάδων. Τα σπρωξίματα και οι αψιμαχίες είχαν την τιμητική τους, με τους δύο αθλητές να αντικρίζουν την απευθείας κόκκινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το ποδόσφαιρο είχε... επιτέλους περίοπτη θέση και αμφότερες οι δύο χώρες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 58ο λεπτό οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν με τον Γκονσάλο Γκέδες, ο οποίος αντικατέστησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ανάπαυλα. Η ασίστ πιστώθηκε στον Νέβες. Στο 75ο λεπτό οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπρούνο Φερνάντες, ύστερα από την ασίστ του Κονσεϊσάο.

Το μόνο που κατάφεραν οι Χιλιανοί ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Σεπέδα, στο 90+2. Υπενθυμίζουμε πως η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου είναι στον 11ο όμιλο του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει τις Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουζμπεκιστάν και Κολομβία.

Στον αντίποδα, η χώρα της Νότιας Αμερικής αποκλείστηκε από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και δε θα δώσει το «παρών» στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου για τρίτη συνεχόμενη φορά, καθώς απουσίαζε και το 2018 και το 2022.