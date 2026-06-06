Γιοβάνοβιτς για 3-5-2: «Αυτό που δουλέψαμε είναι μόνο μία εναλλακτική»

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός μίλησε στην συνέντευξη Τύπου πριν από το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Ο κόουτς Γιοβάνοβιτς είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Ελλάδα - Ιταλία για:

Τον τρόπο παιχνιδιού της Ελλάδας: Μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Το πρωί της Κυριακής θα πάρω την απόφασή για το πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές μπορεί να υπάρχουν ως προς την σύνθεση. Για τον τρόπο (στιλ) θα αποφασίσουμε στην διάρκεια του παιχνιδιού το τι θα κάνουμε.

Την Ιταλία: Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για την Ιταλία. Ξέρουμε το ρόστερ και τον τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι παίκτες αλλά έχουν μεγάλη αξία και λαμπρό μέλλον. Θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό παιχνίδι για εμάς.

Το εάν το 3-5-2 μπορεί να αλλάξει πράγματα για την συνέχεια: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ τα τελευταία 2 χρόνια. Ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για έχουμε εναλλακτικές. Αυτό που δουλέψαμε τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μία εναλλακτική επιλογή.