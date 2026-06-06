LIVE TV ο Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα - Ιταλία
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Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:15 από το Παγκρήτιο την συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ενόψει του φιλικού με την Ιταλία (Κυριακή 7 Ιουνίου, 22:00).
@Photo credits: ΕΠΟ
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