LIVE TV: Πορτογαλία U19 – Ελλάδα U19

Δείτε σε LIVE εικόνα το παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας U19 με αντίπαλο την αντίστοιχη της Πορτογαλίας.

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 από το γήπεδο της Τούμπας τον αγώνα της Εθνικής Νέων απέναντι στην Πορτογαλία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας.