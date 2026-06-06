LIVE TV: Πορτογαλία U19 – Ελλάδα U19
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Δείτε σε LIVE εικόνα το παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας U19 με αντίπαλο την αντίστοιχη της Πορτογαλίας.
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 από το γήπεδο της Τούμπας τον αγώνα της Εθνικής Νέων απέναντι στην Πορτογαλία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας.
@Photo credits: ΕΠΟ
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