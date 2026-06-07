Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα - Ιταλία και το Grand Prix του Μονακό
Κυριακή σήμερα (7/6) και λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, οι ομάδες συνεχίζουν τις φιλικές αναμετρήσεις που βρίσκονται στις αθλητικές μεταδόσεις.
Βέβαια την αρχή κάνει η Formula 1, με το Grand Prix του Μονακό που ξεκινάει στις 15:45 και μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1. Λίγο αργότερα (16:00, Eurosport) διεξάγεται και ο μεγάλος τελικός του Ρολάντ Γκαρός, ανάμεσα σε Ζβέρεφ και Κομπόλι και παράλληλα την ίδια ώρα(16:00, Novasports Start) η Κύπρος φιλοξενείται από το Λιχτενστάιν, ενώ στις 19:30 (Novasports Prime) η Δανία υποδέχεται την Ουκρανία.
Ακολουθεί στις 21:45 (Novasports Start) το Κροατία - Σλοβενία, ενώ σκυτάλη παίρνει το φιλικό της Εθνικής μας με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, που κάνει σέντρα στις 22:00 (Alpha). Την ίδια ώρα (22:00, Novasports 1) στην Ισπανία, Λας Πάλμας και Μάλαγα δίνουν μπαράζ για την άνοδο στη La Liga.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Grand Prix Μονακό (15:45, ΑΝΤ1)
- Ζβέρεφ - Κομπόλι (16:00, Eurosport)
- Λιχτενστάιν - Κύπρος (16:00, Novasports Start)
- Δανία - Ουκρανία (19:30, Novasports Prime)
- Κροατία - Σλοβενία (21:45, Novasports Start)
- Ελλάδα - Ιταλία (22:00, Alpha, Live στο Gazzetta)
- Λας Πάλμας - Μάλαγα (22:00, Novasports 1)
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