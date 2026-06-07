Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (7/6) αθλητικών γεγονότων.

Κυριακή σήμερα (7/6) και λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, οι ομάδες συνεχίζουν τις φιλικές αναμετρήσεις που βρίσκονται στις αθλητικές μεταδόσεις.

Βέβαια την αρχή κάνει η Formula 1, με το Grand Prix του Μονακό που ξεκινάει στις 15:45 και μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1. Λίγο αργότερα (16:00, Eurosport) διεξάγεται και ο μεγάλος τελικός του Ρολάντ Γκαρός, ανάμεσα σε Ζβέρεφ και Κομπόλι και παράλληλα την ίδια ώρα(16:00, Novasports Start) η Κύπρος φιλοξενείται από το Λιχτενστάιν, ενώ στις 19:30 (Novasports Prime) η Δανία υποδέχεται την Ουκρανία.

Ακολουθεί στις 21:45 (Novasports Start) το Κροατία - Σλοβενία, ενώ σκυτάλη παίρνει το φιλικό της Εθνικής μας με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, που κάνει σέντρα στις 22:00 (Alpha). Την ίδια ώρα (22:00, Novasports 1) στην Ισπανία, Λας Πάλμας και Μάλαγα δίνουν μπαράζ για την άνοδο στη La Liga.

Οι σημερινές μεταδόσεις