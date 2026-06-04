Σουηδία - Ελλάδα: Το γκολ του Νίλσον για το 2-1
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Στο 69' η Σουηδία κατάφερε να σκοράρει και δεύτερο γκολ απέναντι στην Εθνική μας ομάδα κάνοντας το 2-1 με τον Νίλσον.
Ο Γιόκερες στο 53' ισοφάρισε σε 1-1 για τη Σουηδία, η οποία έφτασε στην ανατροπή κόντρα στην Εθνική μας ομάδα στο 69'.
Ο Άλι με μια εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια πέρασε ανάμεσα από αρκετούς Έλληνες διεθνής, έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και εκεί ο Νίλσον από κοντά βρήκε δίχτυα για το 2-1 και το προβάδισμα των Σουηδών.
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