Στο 69' η Σουηδία κατάφερε να σκοράρει και δεύτερο γκολ απέναντι στην Εθνική μας ομάδα κάνοντας το 2-1 με τον Νίλσον.

Ο Γιόκερες στο 53' ισοφάρισε σε 1-1 για τη Σουηδία, η οποία έφτασε στην ανατροπή κόντρα στην Εθνική μας ομάδα στο 69'.

Ο Άλι με μια εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια πέρασε ανάμεσα από αρκετούς Έλληνες διεθνής, έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και εκεί ο Νίλσον από κοντά βρήκε δίχτυα για το 2-1 και το προβάδισμα των Σουηδών.