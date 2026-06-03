Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς για το Σουηδία - Ελλάδα
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Δείτε σε live streaming από τη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (19:15) για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Σουηδία.
@Photo credits: eurokinissi
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