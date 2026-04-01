Διεθνή Φιλικά: Την έκπληξη οι Ιάπωνες, τις εντυπώσεις οι Αιγύπτιοι

Οι Ιάπωνες έκαναν την έκπληξη επικρατώντας της Αγγλίας, ισοπαλίες για Ολλανδία και Ισπανία.

Η αγωνιστική δράση στα γήπεδα του κόσμου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, σε μια βραδιά που πραγματοποιήθηκαν πολλές φιλικές αναμετρήσεις.

Αγγλία - Ιαπωνία 0-1

Η ομάδα της Άπω Ανατολής έκανε την έκπληξη και επικράτησε χάρη στο γκολ του Καορού Μιτόμα, σε μια αναμέτρηση που δεν αγωνίστηκε ο Χάρι Κέιν για τους Άγγλους εξαιτίας ενοχλήσεων στην προπόνηση της Μπάγερν.

Ολλανδία - Εκουαδόρ 1-1

Ισόπαλοι αναδείχθηκαν οι Οράνιε με τον Ισημερινό, με την Ολλανδία να προηγείται με αυτογκόλ του Πάτσο στο 3ο λεπτό και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Ένερ Βαλένσια στο 24ο λεπτό.

Ουκρανία - Αλβανία 1-0

Η ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης επιβλήθηκε της γειτονικής Αλβανίας με 1-0 με το γκολ του Γκουτσούλιακ στο 46ο λεπτό. Για τους φιλοξενούμενους αγωνίστηκαν οι Θωμάς Στρακόσια και Σταύρος Πήλιος με τον δεύτερο να γίνεται αλλαγή στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.

Ισπανία - Αίγυπτος 0-0

Στο τελευταίο χρονικά φιλικό, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου δε μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης Αιγύπτου, η οποία έμεινε και με παίκτη λιγότερο στο 84ο λεπτό, λόγω αποβολής του Φάτι.