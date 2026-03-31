Ουγγαρία - Ελλάδα: Η ενδεκάδα της Εθνικής
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για το αποψινό φιλικό (20:00) με αντίπαλο την Ουγγαρία στην Puskas Arena έγινε γνωστή περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινάει με τον Τζολάκη στην εστία, τους Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Ρέτσο και Βαγιαννίδη τετράδα στην άμυνα και τους Τριάντη και Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή.
Μπροστά τους θα κινείται ο Μπακασέτας, στα άκρα θα βρίσκονται οι Τζόλης και Μασούρας και στην κορυφή της επίθεσης ο Παυλίδης.
Στον πάγκο για την Ελλάδα είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Γιαννούλης, Ρότα, Δουβίκας, Μουζακίτης, Χατζηδιάκος, Τεττέη.
