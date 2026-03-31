Ουγγαρία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Το δεύτερό της φιλικό παιχνίδι, σε αυτή τη διακοπή του Μαρτίου δίνει απόψε (31/3) η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς φιλοξενείται από την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.
Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους κόντρα σε έναν αξιόλογο αντίπαλο, μετά και το παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» με την Παραγουάη (0-1, 27/3). Η σέντρα της αναμέτρησης στην Puskas Arena έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Alpha.
