Το Gazzetta εμφανίζει τα «φρέσκα» ονόματα της λίστας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής με την Εθνική Ελλάδος.

Τόσο τα τωρινά φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία όσο και τα επόμενα δύο τον ερχόμενο Ιούνιο με Σουηδία και μία εκ των Ιταλία και Ουαλία, αποτελούν μία εξαιρετική ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει το δικό του «τσεκ» σε κάποιες επιλογές που έως τώρα δεν είχε την ευκαιρία να δει.

Παίκτες που είτε δεν έχουν ξανακληθεί, είτε δεν έχουν πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής λόγω των συνεχόμενων επίσημων αγώνων για Nations League και προκριματικά. Λίγο πριν η χώρα μας μπει στη μάχη για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις (EURO 2028), ο έμπειρος τεχνικός θέλει να έχει πλήρη επίγνωση για το βάθος του ρόστερ.

Τώρα, απέναντι στην Παραγουάη στο Φάληρο και κόντρα στην Ουγγαρία μέσα στο γήπεδο όπου θα γίνει ο τελικός του Champions League (Puskas Arena), υπάρχουν έξι πρόσωπα που αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να δείξουν ότι μπορούν να μονιμοποιηθούν στις επιλογές του Γιοβάνοβιτς.

Αρχικά στον «άσο», ο Βλαχοδήμος και ο Τζολάκης μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, ωστόσο ο Χρήστος Μανδάς είχε δείξει στα δύο προηγούμενα ματς που φόρεσε το εθνόσημο ότι κάλλιστα είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την εστία της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο που η Μπόρνμουθ έδωσε ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τον πάρει από τη Λάτσιο (διαβάστε τις λεπτομέρειες του deal στο Gazzetta).

Πέρα από τον 24χρονο πορτιέρε, στις κλήσεις βρέθηκε για πρώτη φορά και το όνομα του Αντώνη Τσιφτσή του ΠΑΟΚ. Εκμεταλλευόμενος τους τραυματισμούς του Παβλένκα, ο 26χρονος τερματοφύλακας έχει παίξει σε 26 παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 19 γκολ παθητικό και 14 clean sheets, κερδίζοντας μία θέση στις επιλογές της Εθνικής Ομάδας.

Όπως ο Τσιφτσής, έτσι και ο Σωτήρης Κοντούρης βρίσκεται για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα και δεν είναι τυχαίο αφού ο 21χρονος χαφ έκανε ένα εξαιρετικό εξάμηνο με τη φανέλα του Παναιτωλικού και κέρδισε αρχικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκού αντί 600 χιλιάδων ευρώ τον Γενάρη.

Μετά από οκτώ συμμετοχές με τους «πράσινους» και μία πολύ καλή πορεία στην Εθνική Ελπίδων που οδεύει προς το EURO U21 2027, ο ταλαντούχος χαφ επιλέχθηκε να αγωνιστεί στην Εθνική Ανδρών. Και δεν είναι ο μόνος νεαρός χαφ που θα ήθελε να δει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα δύο φιλικά.

Υπάρχει και ο 22χρονος Νεκτάριος Τριάντης. Επέλεξε την Ελλάδα αντί της Αυστραλίας, στο προηγούμενο «παράθυρο» για εθνικές ομάδες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στο MLS με ένα γκολ στα πρώτα πέντε παιχνίδια της Μινεσότα, αποτελώντας μία εξαιρετική λύση για τη μεσαία γραμμή.

Τώρα όσον αφορά την επιθετική γραμμή, εκεί τόσο ο Ανδρέας Τεττέη όσο και ο Τάσος Δουβίκας έχουν δείξει δείγματα γραφής από προηγούμενα ματς. Ο πρώτος εντυπωσίασε στα δύο πρώτα του παιχνίδια με το εθνόσημο και βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να ψάχνει την... καθιέρωση στις κλήσεις ελέω του τραυματισμού του Ιωαννίδη.

Nectarios Triantis from distance to put @MNUFC on the scoresheet 🚀



Apple TV: https://t.co/fbaGBOsJh1 pic.twitter.com/szZsy9nWN9 — Major League Soccer (@MLS) March 8, 2026

Ο δεύτερος από την άλλη, μετράει συνολικά 19 παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα. Τα περισσότερα από τους άλλους στη συγκεκριμένη λίστα όμως αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση. Ο Τάσος Δουβίκας τα πηγαίνει περίφημα στο εξωτερικό και με αργά και αθόρυβα βήματα είναι πρώτο... βιολί στην ομάδα-έκπληξη της Serie A, την Κόμο όπου έχει βρει 14 φορές δίχτυα σε 35 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και είναι έτοιμος να τη φέρει στα ευρωπαϊκά σαλόνια υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγας.

Ο 26χρονος φορ θέλει να αποζημιώσει αυτή την εξέλιξη με μία μόνιμη θέση στην Εθνική Ελλάδος και ο Γιοβάνοβιτς του προσφέρει την ευκαιρία σε αυτά τα δύο φιλικά να το αποδείξει.