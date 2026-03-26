Γιοβάνοβιτς: «Θα ήμουν πιο άνετος εάν και στις μικρομεσαίες ομάδες θα είχαμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη Τύπου πριν το Ελλάδα - Παραγουάη είπε για:

Το διάστημα αυτό με τα φιλικά: Είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμένοι ότι θα τα καταφέρναμε. Υπάρχει και μία απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε φιλικά και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη διοργάνωση, που θα είναι πρόκληση.

Έχουμε αρκετά νέα ομάδα που θα αποκτήσει την εμπειρία με τον χρόνο. Θα έχουμε περισσότερο εγωισμό και συγκέντρωση για τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως χρόνο για να διευρύνουμε λίγο το ρόστερ με παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και που δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από την άλλη οι παίκτες μου έχουν πολύ καλή διάθεση όταν έρχονται στην Εθνική.

Τον Κοντούρη: Είναι ένα καινούριο πρόσωπο που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Είναι μέλος των Εθνικών σε πιο μικρές κατηγορίες. Είναι και σε μία θέση που ενδεχομένως μελλοντικά να μπορεί να ενισχύσει την Εθνική. Να τον δω λίγο και να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής. Υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων.

Τον Μάνταλο: Κενό θα αφήσει ο Πέτρος. Έχει κάνει πάνω από 70 παιχνίδια στην Εθνική. Ο Πέτρος ως παίκτης και προσωπικότητα βοηθούσε πάρα πολύ στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Ο ίδιος θεώρησε - για λόγους που εγώ μπορώ να καταλάβω - ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσερι. Να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Με τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και χρειάζονται και οι έμπειροι παίκτες.

Ως προς το υλικό που έχει είπε μεταξύ άλλων: Στο ελληνικό Πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο από ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν λίγο παραπάνω βοήθεια. Θα ήμουν ενδεχομένωψς πιο άνετος εάν και στις μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο.

Ο Λάζαρος Ρότα τόνισε μεταξύ άλλων για:

Την Εθνική και το ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί στο Παγκόσμιο: Κάθε παιχνίδι της Εθνικής είναι υποχρέωση και Εθνική. Όλοι οι παίκτες θέλουν να δείξουν σοβαρότητα και δείχνουν σοβαρότητα.

Η απογοήτευση είναι μία πραγματικότητα που μας βαραίνει. Όμως μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοκριτικής. Σε αυτό το επίπεδο οι ισορροπίες είναι λεπτές. Στις λεπτομέρειες χάσαμε την πρόκριση. Είμαι σίγουρος ότι θα τις διορθώσουμε και αυτό θα γίνει αφορμή να προκριθούμε.