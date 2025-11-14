Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε τη φιλική νίκη της Αργεντινής κόντρα στην Ανγκόλα, αλλά κυρίως αποθέωθηκε και στην αφρικανική ήπειρο.

Το τουρ της Αργεντινής για τα φιλικά της σε αυτή τη διακοπή θυμίζει προσωπική... περιοδεία του Λιονέλ Μέσι. Ο 38χρονος αποθεώθηκε σαν να μην πέρασε μια μέρα στην Ισπανία και έζησε... βασιλική υποδοχή και στην Αφρική.

🚨 Le président de l'Angola a remis un prix spécial à Leo Messi pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du pays.



Messi est un symbole d'unité ⚽️❤️🐐 Il unit tout le monde par sa grandeur. pic.twitter.com/DN5pduu5J5 — INTER MIAMI FAN FR (@Intermiamifr2) November 14, 2025

Η Αλμπισελέστε φιλοξενήθηκε από την Ανγκόλα σε ένα παιχνίδι που θύμισε γιορτή για την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της οικοδέσποινας. Ο Πρόεδρός της... κουβάλησε όλο του το σόι στο γήπεδο και όλοι μαζί υποδέχθηκαν σαν Βασιλιά τον Pulga, χαρίζοντάς του και ένα χρυσό βραβείο.

Φυσικά, ο Μέσι στο γήπεδο ξέχασε τη... ζεστασιά των Ανγκολέζων και φρόντισε να κρίνει ακόμα ένα ματς, έστω και φιλικό. Στο 43' «σέρβιρε» στον Λαουτάρο Μαρτίνες που άνοιξε το σκορ και στο 82' με ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για μια Αργεντινή που έκανε μπόλικες δοκιμές.

Λίγο μετά, ο Μέσι έγινε αλλαγή και σήκωσε όλο το γήπεδο στο πόδι, κερδίζοντας ακόμη ένα standing ovation στην καριέρα του.