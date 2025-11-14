Μέσι: Η Ανγκόλα τον υποδέχθηκε σαν Βασιλιά κι αυτός την «πλήγωσε» με γκολ κι ασίστ (vid)
Το τουρ της Αργεντινής για τα φιλικά της σε αυτή τη διακοπή θυμίζει προσωπική... περιοδεία του Λιονέλ Μέσι. Ο 38χρονος αποθεώθηκε σαν να μην πέρασε μια μέρα στην Ισπανία και έζησε... βασιλική υποδοχή και στην Αφρική.
🚨 Le président de l'Angola a remis un prix spécial à Leo Messi pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du pays.— INTER MIAMI FAN FR (@Intermiamifr2) November 14, 2025
Messi est un symbole d'unité ⚽️❤️🐐 Il unit tout le monde par sa grandeur. pic.twitter.com/DN5pduu5J5
Η Αλμπισελέστε φιλοξενήθηκε από την Ανγκόλα σε ένα παιχνίδι που θύμισε γιορτή για την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της οικοδέσποινας. Ο Πρόεδρός της... κουβάλησε όλο του το σόι στο γήπεδο και όλοι μαζί υποδέχθηκαν σαν Βασιλιά τον Pulga, χαρίζοντάς του και ένα χρυσό βραβείο.
- Μέσι: Καθολική αποθέωση από 25.000 φιλάθλους στο γήπεδο της Έλτσε - «Πάντα με συναρπάζει η αγάπη σας»
Φυσικά, ο Μέσι στο γήπεδο ξέχασε τη... ζεστασιά των Ανγκολέζων και φρόντισε να κρίνει ακόμα ένα ματς, έστω και φιλικό. Στο 43' «σέρβιρε» στον Λαουτάρο Μαρτίνες που άνοιξε το σκορ και στο 82' με ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για μια Αργεντινή που έκανε μπόλικες δοκιμές.
Λίγο μετά, ο Μέσι έγινε αλλαγή και σήκωσε όλο το γήπεδο στο πόδι, κερδίζοντας ακόμη ένα standing ovation στην καριέρα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.