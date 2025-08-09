Ολυμπιακός: Η εντεκάδα κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου με Καμπελά

Μανώλης Μακρόπουλος
kampela_2

Δείτε την αρχική σύνθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη φιλική αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Ουνιόν στη Γερμανία.

Το έβδομο φιλικό προετοιμασίας του και πρώτο στη Γερμανία δίνει στις 16:30 (Gazzetta, Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ουνιόν Βερολίνου.

Μετά το χθεσινό (8/8) 2-1 επί της Αλ Τααβόν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει μια εντεκάδα με περισσότερο βασικούς ποδοσφαιριστές, απέναντι στον σύλλογο της Bundesliga.

Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» έως τώρα μετρούν 5 νίκες και μια ισοπαλία, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια.

image

Η εντεκάδα του Μεντιλίμπαρ:

 

Τζολάκης στο τέρμα, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Μπρούνο στην άμυνα, Μουζακίτης με Έσε στα χαφ, Καμπελά, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

@Photo credits: INTIME
     

