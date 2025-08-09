Ολυμπιακός: Η εντεκάδα κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου με Καμπελά
Το έβδομο φιλικό προετοιμασίας του και πρώτο στη Γερμανία δίνει στις 16:30 (Gazzetta, Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ουνιόν Βερολίνου.
Μετά το χθεσινό (8/8) 2-1 επί της Αλ Τααβόν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει μια εντεκάδα με περισσότερο βασικούς ποδοσφαιριστές, απέναντι στον σύλλογο της Bundesliga.
Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» έως τώρα μετρούν 5 νίκες και μια ισοπαλία, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια.
Η εντεκάδα του Μεντιλίμπαρ:
Τζολάκης στο τέρμα, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Μπρούνο στην άμυνα, Μουζακίτης με Έσε στα χαφ, Καμπελά, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου! / Our line-up for today’s match against 1. FC Union Berlin! 🔴⚪️#Olympiacos #FCUOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/5mWKV02q2T— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 9, 2025
