Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την μακράν πιο ευχάριστη έκπληξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Ήταν 16 Ιουλίου, όταν ξεκινούσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του στην Ολλανδία, κι έγραφα ότι δεν υπάρχει περίπτωση και φέτος να μην υπήρχε τουλάχιστον ένας παίκτης που θα αποδεικνύονταν η ευχάριστη έκπληξη της προετοιμασίας, θα προέκυπτε δηλαδή λύση για την ομάδα από εκεί που δεν το περιμέναμε.

Καταγράφοντας δε τους υποψήφιους, είχα ξεκινήσει, θυμάμαι σαν τώρα, με τα δύο παιδιά από την Κ19, τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα. Πολύ απλά γιατί ήταν στην ίδια φοβερή φουρνιά με τον Κωστούλα και τον Μουζακίτη. Και για να πάρεις ένα Κύπελλο Ευρώπης, το Γιουθ Λιγκ, ξεπερνώντας τα εμπόδια της Μπάγερν, της Ίντερ, της Μίλαν κι άλλων τριών γαλλικών και ιταλικών ομάδων, δεν αρκούν δύο ταλεντάρες. Πρέπει να έχεις γενικά πολύ καλή ομάδα και για να έχεις πολύ καλή ομάδα πρέπει να έχεις κι άλλους πολύ ταλαντούχους παίκτες, όχι μόνο δύο.

Αυτή την στιγμή, μετά από έξι φιλικά στην Ολλανδία, ο Πνευμονίδης είναι εύκολα ο πιο επιτυχημένος παίκτης του Ολυμπιακού, έχοντας βάλει δύο γκολ και έχοντας φτιάξει άλλα τρία, παίζοντας δύο 90λεπτο, ένα 60λεπτο κι ένα ημίχρονο! Όχι ότι πάει πίσω ο Λιατσικούρας, που πολύ απλά είναι μέχρι στιγμής το καλύτερο 8άρι της ομάδας, καθώς βοηθάει πάρα πολύ τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά και εκτελεστικά ακόμη!

Για τον Πνευμονίδη που είδαμε και χθες να εντυπωσιάζει, μπορείς να πεις πολλά. Για παράδειγμα, το γκολ του ήταν και μία ανταμοιβή της όμορφης ενέργειας του στο ξεκίνημα της φάσης να «πατήσει» την μπάλα στον Ορτέγκα, μετά από τη μακρινή πάσα του Βέζο, με το τελείωμα του νεαρού κυνηγού στο φινάλε της φάσης να είναι υποδειγματικό. Σχεδόν άριστο και το άλλο τελείωμα του, στη φάση του 2-0, με το οριζόντιο δοκάρι να του στέκεται εμπόδιο. Με το φοβερό να είναι ότι μέσα σε δύο λεπτά από το δοκάρι και το γκολ αμέσως μετά του Στρεφέτσα, ο Έλληνας άσος βρέθηκε μπροστά στην εστία του Μπότη να διώχνει την μπάλα επί της γραμμής του τέρματος με κεφαλιά, κρατώντας το 2-0, με την καλή επιστροφή που είχε εκτελώντας την εντολή να κάθεται πιο πίσω στις εκτελέσεις κόρνερ, καθότι δεν έχει ύψος.

Θα σταθώ, όμως, και σε κάποια άλλα πράγματα από το παιχνίδι του Πνευμονίδη, που έχουν εξίσου ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το πώς είδε με την άκρη του ματιού του τον Νασιμέντο να χώνεται σαν κρυφός κυνηγός σε μία στιγμή στην αρχή του φιλικού, περνώντας του μία πανέξυπνη πάσα, με τον συμπαίκτη του να μην την προλαβαίνει σε θέση γκολ για ένα γκολ. Διότι, ο 19χρονος κυνηγός του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο ότι έχει αυτό που λέμε το ένστικτο να μπαίνει στις φάσεις, αλλά έχει την ικανότητα και να δημιουργεί, με το καλό του δεξί πόδι, έστω κι αν παίζει από αριστερά.

Και δεν σταματάει εκεί ο Πνευμονίδης: Είδαμε να έχει άριστες συνεργασίες με τον Ορτέγκα, να είναι πολύ πιεστικός στην επίθεση, να έχει πολλές ανακτήσεις αλλά και άμεσα καλές πάσες, να αλλάζει σωστά το παιχνίδι, να περνάει κι άλλες έξυπνες μπαλιές.

Ναι, βγάζει και μειονεκτήματα, σοβαρά μάλιστα, μέσα στο παιχνίδι του το Ελληνόπουλο και δεν έχει νόημα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Π.χ. παίρνει μεν προσπάθειες, όμως τις περισσότερες φορές κόβεται από τους αντίπαλους αμυντικούς. Κάποια κοντρόλ του δεν είναι και τα καλύτερα, με συνέπεια λόγου χάρη να χάσει χθες μία τεράστια ευκαιρία όταν ανέκτησε την μπάλα και με τον Άραβα τερματοφύλακα εκτός εστίας να αποτυγχάνει να πλασάρει για ένα πολύ εύκολο γκολ. Πρέπει γενικά να έχει καλύτερες επιλογές μέσα στην περιοχή, σε πάσες και κινήσεις.

Οκ, αν είχε και σούπερ τεχνική θα μιλούσαμε για ένα παιδί θαύμα, αλλά με πιο σωστές και έξυπνες αποφάσεις μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποδοτικός κι αποτελεσματικός. Ας κάνουν οι άλλοι τα περίτεχνα και τα…φρου φρου κι αρώματα. Ο Πνευμονίδης ας επικεντρωθεί στην ουσία και θα λάμψει. Γιατί ο κυνηγός χρειάζεται νούμερα. Και τα νούμερα είναι τα γκολ κι οι ασίστ. Κι αυτός το έχει.

Να ξέρετε δε και κάτι άλλο: Ο Πνευμονίδης σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου πλέον, είναι πολύ πιο πάνω απ΄ ότι ήταν ο Κωστούλας στην αντίστοιχη χρονική περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας, καταγράφοντας στο ενεργητικό του μόλις μία ασίστ (κανένα γκολ), παρότι έπαιζε βασικός, λόγω του τραυματισμού του Ελ Κααμπί και με τον Γιάρεμτσουκ μόλις να φτάνει.

Προσέξτε, δεν λέω ότι ο Πνευμονίδης είναι καλύτερος του Κωστούλα. Ο Κωστούλας νομίζω ότι είναι φαινόμενο. Εξ ου, άλλωστε, και έκανε μεταγραφή 40 εκ. Ευρώ στην Premier League. Είναι δε κι ένα χρόνο μικρότερος! Απλά κάνω μία διαπίστωση, που είναι αληθινή, πραγματική, για να καταδείξω πόσο σπουδαία πράγματα έχει καταφέρει αυτό το παιδί, που κακά τα ψέματα ζούσε την προηγούμενη διετία στην σκιά του Κωστούλα.

Αλλά αν συνεχίσει έτσι και στα επίσημα παιχνίδια, που δεν βλέπω τον λόγο να μη συνεχίσει, θα κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση κι αυτός.

Άσχετο: Στη μεταγραφή του Ζενόν είναι αναμιγμένος ο μάνατζερ του Έσε, με τον οποίο έχει διατηρήσει προσωπική επαφή ο Μαρινάκης. Βεβαίως, είναι πάντα μία δύσκολη μεταγραφή λόγω του οικονομικού-χρειάζονται περίπου 2,5 εκ. Ευρώ παραπάνω από τα 6 εκ. Ευρώ που έχει προσφέρει ήδη ο Ολυμπιακός. Είναι, όμως, μία ξεκάθαρα ανοικτή μεταγραφή.

Είναι προφανές ότι το πρόβλημα για τον Ορτέγκα και τον Μασούρα είναι πρωτίστως ψυχολογικό και ο μεν δεν μπορεί να βγάλει μία ασίστ, ο δε δεν μπορεί να κάνει ένα γκολ. Δεν γίνεται ξαφνικά να έγιναν τόσο κακοί παίκτες. Και ακόμη και το χθεσινό φιλικό, αυτό μας είπε.

Ο Ορτέγκα βρέθηκε εφτά (!) φορές σε θέση για μία καλή σέντρα η, ένα καλό γύρισμα. Τις έξι είχε τη μία χειρότερη επιλογή από την προηγούμενη. Πέρασε όλη κι όλη μία καλή, στο 89ο λεπτό…Ο Μασούρας βρέθηκε επίσης εφτά (!) φορές κι αυτός σε θέση για να σκοράρει, χάνοντας και τις εφτά ευκαιρίες, μέσα σε διάστημα 30 λεπτών, κάνοντας κακές τελικές με αποκορύφωμα στο τετ α τετ…Και το πραγματικά καλό που έκανε ήταν μία ασίστ στον Γιαζίτσι, που απέτυχε να σκοράρει.

Κρίμα για τον Ορτέγκα που ανεβοκατεβαίνει την πλευρά και μία ασίστ από τον Μάρτιο του 2024 έως σήμερα! Κρίμα και για τον Μασούρα που πάντα τα δίνει όλα και έχει στον Ολυμπιακό ένα γκολ και καμία ασίστ από τον Φεβρουάριο του 2024! Αλλά αν θέλουν να παίξουν στον Ολυμπιακό πρέπει να βρουν τον τρόπο και την δύναμη να αλλάξουν την ψυχολογία τους. Ειδάλλως, πολύ απλά δεν έχει νόημα.

Η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο είναι το άλφα και το ωμέγα. Δείτε και τον Γιαζίτσι. Σέντερ φορ τον έβαλε χθες ο Μεντιλίμπαρ, ελλείψει άλλου κι ο Τούρκος το πάλεψε πάρα πολύ. Κάθε φορά που βρισκόταν απέναντι από τον γκολκίπερ, λες και βραχυκύκλωνε. Μία φορά πλάσαρε πάνω του από πολύ κοντά, ενώ την άλλη φορά δεν πλάσαρε καν σε μοναδικό τετ α τετ…Τι από πιο μακριά αλλά καλή θέση σούταρε (αράουτ έστειλε την μπάλα), τι απευθείας φάουλ δοκίμασε (στο τείχος την έστειλε), τίποτα.

Έκανε ωραία πράγματα, προσπαθούσε πολύ, όταν έρχονταν όμως η ώρα του γκολ, γιοκ. Και μιλάμε για παίκτη που τελευταία του σεζόν στη Γαλλία, έβαλε 12 γκολ με τη Λιλ. Αλλά είναι φανερό ότι μετά την επέμβαση στους χιαστούς και τη μεγάλη αποχή από την δράση, δεν έχει την εμπιστοσύνη που είχε στα πόδια του και δεν μπορεί να σκοράρει ούτε το πιο εύκολο γκολ, με εξαίρεση ένα προ κενής εστίας σε προηγούμενο φιλικό.

