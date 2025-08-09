Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας έτοιμοι για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους
Έτοιμοι για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Μπράιτον είναι οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας. Η ομάδα του Φαμπιάν Χούρτζελερ τίθεται αντιμέτωπη με την Βόλφσμπουργκ σε φιλική αναμέτρηση σήμερα (9/8) και τα δυο ελληνόπουλα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής.
Σε δηλώσεις του ο τεχνικός των «Γλάρων» ξεκαθάρισε πως θα τους χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο δεν γνωρίζει πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστούν σε επίπεδο Premier League, καθώς είναι... πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης.
«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τους δείτε. Κάνουν προπόνηση τις τελευταίες ημέρες. Θα πάρουν σίγουρα λεπτά με τη Βόλφσμπουργκ, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το πότε μπορούν να παίξουν στην Premier League…», είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.
🚨Fabian on Tommy Watson, Stefanos Tzimas and Charalampos Kostoulas:— Fred (@fred_bhafc) August 6, 2025
“There is no clear timeline when you will see them, they have been in training for the past 3-4 days.
I’m sure they will get minutes against Wolfsburg but not sure when they can play in the premier league” pic.twitter.com/BsGfiNiEgL
