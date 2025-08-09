Τα δυο ελληνόπουλα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο σημερινό (9/8) φιλικό των «Γλάρων» με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ, κάνοντας έτσι ανεπίσημο ντεμπούτο.

Έτοιμοι για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Μπράιτον είναι οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας. Η ομάδα του Φαμπιάν Χούρτζελερ τίθεται αντιμέτωπη με την Βόλφσμπουργκ σε φιλική αναμέτρηση σήμερα (9/8) και τα δυο ελληνόπουλα αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Σε δηλώσεις του ο τεχνικός των «Γλάρων» ξεκαθάρισε πως θα τους χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο δεν γνωρίζει πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστούν σε επίπεδο Premier League, καθώς είναι... πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης.

«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τους δείτε. Κάνουν προπόνηση τις τελευταίες ημέρες. Θα πάρουν σίγουρα λεπτά με τη Βόλφσμπουργκ, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το πότε μπορούν να παίξουν στην Premier League…», είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.