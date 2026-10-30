Χίρτσελερ για Τζίμα: «Έχει νοοτροπία νικητή, ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά στη Μπράιτον»

Πόσο σημαντικός είναι ο Τζίμας για τη Μπράιτον, τόνισε ο Χίρτσελερ σε δηλώσεις του. Κάνοντας ξεκάθαρο πως οι «Γλάροι» δεν θέλουν να βιαστούν για την πολυπόθητη επιστροφή του.

Ο Στέφανος Τζίμας μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με τον προπονητή της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, να τονίζει σε συνέντευξη Τύπου πως ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται σε καλό δρόμο μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2025.

Στα πιτς έχει μείνει ο 20χρονος φορ που δεν έχει αγωνιστεί εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στο «Amex Stadium». Όταν η ατυχία του χτύπησε για τα καλά την πόρτα. Αυτή την περίοδο προπονείται με την ομάδα Κ21 της Μπράιτον, ενώ αν όλα πάνε βάση σχεδίου, στόχος είναι να ενταχθεί στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας από την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου των «Γλάρων» ενόψει του ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (31/10, 17:00, Live από το Gazzetta) ο Χίρτσελερ ξεκαθάρισε πως περιμένει πολλά από τον Έλληνα στράικερ, όταν εκείνος είναι έτοιμος να επιστρέψει.

«Το σημαντικό είναι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδό του. Δεν θέλουμε να βιαστούμε. Πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται και να δείξουμε υπομονή. Ο Στέφανος, όμως, έχει απίστευτη νοοτροπία. Έχει τη νοοτροπία νικητή και γι’ αυτό ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά στην ομάδα».

Ακόμη ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε και στη σημασία που μπορεί να έχει ο Τζίμας για την ομάδα του: «Ξέρω ότι θέλει να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όλοι γνωρίζουμε πως μπορεί να γίνει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Το έχει αποδείξει και πριν από τον τραυματισμό του, ακόμη και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής, αλλά σε αυτόν τον χρόνο έδειξε ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την ομάδα. Ελπίζουμε να μπορέσει να συνεισφέρει στις εμφανίσεις μας το συντομότερο δυνατό».

Να θυμίσουμε πως πριν από τον σοκαριστικό τραυματισμό του είχε προλάβει να βρει το δρόμο για τα δίχτυα τρεις και να μοιράσει δύο ασίστ σε 12 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπράιτον.