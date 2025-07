Πρώτη φορά βασικός ο Μλαντένοβιτς, επανήλθε ο Τσιριβέγια κόντρα στην Μπράγκα

Η ενδεκάδα που παρέταξε ο Ρουί Βιτόρια για το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού επί αυστριακού εδάφους κόντρα στην Μπράγκα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Μπράγκα (16:00-Cosmote Sport 1) στο τελευταίο φιλικό που θα δώσει επί αυστριακού εδάφους, αφού σήμερα ολοκληρώνεται με το ματς αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και μετά την λήξη του οι «πράσινοι» θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Ο Ρουί Βιτόρια πήγε σε μία ενδεκάδα με αρκετούς παίκτες που αναμένεται να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ο Ντραγκόφσκι κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας οι Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον. Στο δεξί ο άκρο αυτής ο Βαγιαννίδης και στο αριστερό ο Μλαντένοβιτς.

Στην μεσαία γραμμή η τριάδα αποτελείται από τους Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτα. Στα πλάγια της επίθεσης θα βρεθεί στα δεξιά ο Τετέ και στα αριστερά ο Τζούρισιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.

Our starting 11 for the friendly match against S.C. Braga. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/Rvd0wH9Law