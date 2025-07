Ο Λουίς Κάστρο επιβεβαίωσε πως δεν υπολογίζει τον Αλμπάν Λαφόντ που θέλει ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν τον πήρε στην αποστολή για το φιλικό με την Σταντ Λαβαλουά.

Όλα όσα διαβάσατε χθες στο Gazzetta για το status του Αλμπάν Λαφόντ στην Ναντ και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, επιβεβαίωσε εν μέρει ο τεχνικός της Γαλλικής ομάδας χθες το βράδυ.

Ο Λουίς Κάστρο φέρεται να έχει έρθει σε ρήξη από πέρυσι με τον 26χρονο τερματοφύλακα, για αυτό και από τα μέσα της σεζόν σταμάτησε να αποτελεί τον βασικό γκολκίπερ του.

Κάτι που όπως φαίνεται δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται από την απόφαση του προπονητή της Ναντ να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το πρώτο φιλικό της ομάδας με την Σταντ Λαβαλουά.

Έτσι, τα όσα έχουν κυκλοφορήσει περί συμφωνίας της ομάδας και του παίκτη να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους, επιβεβαιώνονται.

Απλά η υπόθεση δεν είναι και τόσο εύκολη για τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν είναι η μοναδική ομάδα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

To who is who του Λαφόντ