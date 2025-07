Με Μαξίμοβιτς, Σιώπη και Μπακασέτα στο κέντρο κόντρα στην Σάλκε

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το τρίτο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους κόντρα στην Σάλκε.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάλκε σε λίγη ώρα (19:00-Cosmote Sport 2) στο τρίτο φιλικό κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Αυστρία και ο Ρουί Βιτόρια έκανε τις επιλογές του για το βασικό σχήμα έχοντας να συνυπολογίσει και τις απουσίες των Ιωαννίδη, Μλαντένοβιτς και Τσιριβέγια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Γεντβάι και Τουμπά και στα δύο άκρα της οι Βαγιαννίδης και Κυριακόπουλος. Στην μεσαία γραμμή οι Μαξίμοβιτς και Σιώπης θα συνθέσουν το δίδυμο πίσω από τον Μπακασέτα.

Στα πλάγια της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Τετέ και Πελίστρι ενώ στην κορυφή της ο Σφιντέρσκι.

Εκτός αποστολής έχουν μείνει ακόμη οι τραυματίες Τσέριν, Νίκας και Φικάι.

Ντρακόγσκι, Γεντβάι, Τουμπά, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

