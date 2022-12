Στο «Γεντί Κουλέ» βρίσκεται ο Μπράιαν Ρίμερ ο οποίος θα αποτελέσει τον νέο προπονητή της Άντερλεχτ.

Η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για την Άντερλεχτ καθώς βρίσκεται στην 12η θέση του βαθμολικού πίνακα στο Βέλγιο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν ο Φελίς Μαζού από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να ταξιδέψει στην Κρήτη για τη χειμερινή προετοιμασία της με τον υπηρεσιακό κόουτς Ρόμπιν Βέλντμαν.

Λίγες ώρες πριν η αποστολή ταξιδέψει με προορισμό το Ηράκλειο, έγινε γνωστό πως ο Μπράιαν Ρίμερ θα είναι ο νέος προπονητής της για τη συνέχεια της σεζόν, με τον 44χρονο Δανό να μπαίνει στο αεροπλάνο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Μάλιστα ο άλλοτε βοηθός του Φρανκ στην Μπρέντφορντ βρίσκεται στο «Γεντί Κουλέ» και παρακολουθεί από τα VIP το φιλικό κόντρα στον ΟΦΗ.

OFI Crete v Anderlecht friendly just kicked off. New head coach Brian Riemer is watching the game from the stands. #RSCA pic.twitter.com/Rry3lAvL1D